CHPnin ittafak teklifini geri çeviren İYİ Parti seçimlere tek gireceğini ilan etmişti. Karar sonrası fondaş medyanın hedefi olan Meral Akşener seçimlere tek girme kararıyla eş güdümlü olarak Ekrem İmamoğluna İETT üzerinden girişti. CHPli İBBye niteliksiz ve yetersiz göndermesinde bulunan Akşener, Ülkemizde özellikle büyük şehirlerimizde ulaşım hizmetlerinin başarısından söz etmek mümkün değil ifadelerini kullandı. Tüm bu yaşananların ardından CHP medyası İYİ Parti’ye ‘arşiv’li operasyona başladı. İşte detaylar...