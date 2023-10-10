Son dakika haberleri... Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından CHP ile iş birliğini tamamen bitirdiğini açıklayan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, daha sonra açık kapı bırakmış ve bu durum pazarlık olarak yorumlanmıştı. Hatta genel merkez, iş birliği yapalım diyen partililerin kalemini kırmaktan çekinmemişti. Konuyla ilgili yeni bir gözdağı da İYİ Parti Teşkilat Başkanı Satuk Buğra Kavuncudan geldi. Kavuncu, yeni çatlak ses çıkmaması için Blöf yapmıyoruz dedi. Ancak yaşanan bu gelişmelerin ışığında gerçekleştirilen CHP İstanbul İl Başkanı seçiminin ardından yeni bir iddia geldi. Kulislerde İmamoğlunun adayı Özgür Çelikin başkan olmasıyla birlikte Meral Akşenerin İstanbul istisna diyeceği konuşulmaya başlandı. İşte detaylar...