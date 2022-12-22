Ekrem İmamoğlunun Meral Akşener ile el ele vererek Saraçhanede giriştiği adaylık tiyatrosu sonrası CHP ve İYİ Parti arasında ipler gerildi. Akşenere iç işlerimize karışma diyerek rest çeken Kılıçdaroğlu, Ankaraya çağırdığı İmamoğluna da saksı muamelesi yaparak söz hakkı vermedi. Gel bakalım Ekrem ayarı yiyen CHPli İBB Başkanı Adayım genel başkanım demekle yetindi. Öte yandan Meral Akşenerden bomba bir çıkış geldi. Akşener, Kılıçdaroğlunu hedef alarak Hiç kimse merak etmesin. Önce şahsım, önce partim diyenlere inat, önce millet diyeceğiz. Büyük Türk milleti iradesini yok sayanı yok sayar. Sabrını sınayanı yok sayar dedi. Fondaş Nevşin Mengü de Sözlerin muhatabı Erdoğan değil Kılıçdaroğlu ifadelerini kullandı.