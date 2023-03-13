İYİ Parti Sözcüsü Kürşad Zorlu Gelin parmak boyasından kaçmayın çağrısında bulunmuş, bu talebi YSK yersiz bulmuştu. Konuya ilişkin yorum yapan CHPnin Yüksek Seçim Kurulu YSK temsilcisi avukat Mehmet Hadimi Yakupoğlu, Seçim güvenliğini boyayla sağlayacaksak kaldıysa oturup halimize ağlayalım diyerek ortaklarını hedef aldı. Bugüne kadar parmak boyası kullanılmadığı için risk tespit etmediklerini ifade eden Yakupoğlu, Yaşamadığımız bir şeyi paranoya haline getirip gündeme getirmek sadece seçmenimizi sandıktan kaçırır, başka bir işe yaramaz dedi.