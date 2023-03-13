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Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları çarpışıyor! 'Parmak boyası' krizi: CHP'den İYİ Parti'ye "Oturup halimize ağlayalım" tepkisi / 12.03.23

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları çarpışıyor! 'Parmak boyası' krizi: CHP'den İYİ Parti'ye "Oturup halimize ağlayalım" tepkisi / 12.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Akşener ve Kılıçdaroğlu'nun kurmayları çarpışıyor! 'Parmak boyası' krizi: CHP'den İYİ Parti'ye "Oturup halimize ağlayalım" tepkisi / 12.03.23

Takvim 01:20
02

Trabzonspor Adana Demirspor'u farklı geçti! MAÇ ÖZETİ / 12.03.23

Takvim 01:21
03

Fenerbahçe'de sezon sonunda 3 ayrılık! / 12.03.23

Takvim 02:32
04

Kaos tam gaz! CHP'nin 'İmamoğlu ve Yavaş iki görevi aynı anda yapamaz' çıkışına İYİ Parti'den rest: Gerekirse yasal düzenleme yaparız / 12.03.23

Takvim 02:33
05

Başkan Erdoğan ve MHP lider Bahçeli deprem bölgesinde! Hatay'da önemli açıklamalar... Kaç konut yapılacak? / 12.03.23

Takvim 03:17
06

CHP'den 6'lı koalisyonun küçük ortaklarına 'yerinizi bilin' ayarı! "Boyunu kilosunu bilmeyenler bakanlık istiyor" çıkışı / 12.03.23

Takvim 01:19
07

Krizi bırak Sevilla’ya bak! Ali Koç, Jorge Jesus ve futbolcular yemekte bir araya geldi / 13.03.23

Takvim 01:22
08

Ortak metinden madde madde ihanet çıktı! 6'lı koalisyon YPG-PYD ve FETÖ'ye kalkan olmakta 'mutabık' kaldı: Sürece böyle zemin hazırladılar / 12.03.23

Takvim 03:17
09

Okan Buruk 8.5 ayda ki performansıyla Galatasaray tarihine damga vurdu / 13.03.23

Takvim 01:19
10

6'lı koalisyon terör örgütü PKK'dan övgü aldı! Terör elebaşı Mustafa Karasu'dan ittifak itirafı... / 12.03.23

Takvim 03:36
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