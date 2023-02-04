CHP içerisindeki adaylık kaosu katlanarak büyüyor. Saraçhanede Meral Akşenerden aldığı rüzgarla il il gezip adaylığı için altyapı oluşturmaya çalışan Ekrem İmamoğlundan Kılıçdaroğlunu hedef alan bomba bir çıkış geldi. İmamoğlu, Büyük hatalar yaparsak tarihe kara leke olarak geçeriz diyerek Kılıçdaroğlunun adaylığı büyük hata algısını yaydı. Bilindiği üzere CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Ben Kemal, geliyorum diyerek adaylığını ilan etmişti. Akşener de Bu mücadele hiçbir kaprise hiçbir inada feda edilemez açıklamasıyla Kılıçdaroğlunun adaylığına set çekmişti. Takvim.com.tr süreci detaylarıyla sizler için ele aldı.