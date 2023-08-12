CHP ve İYİ Parti ipleri atma noktasına geldi. 28 Mayıstaki tarihi hezimet sonrası ittifak bitti, kurmaylar birbirine girdi. Meral Akşenerin Büyük Taarruzun yıl dönümü olan 26 Ağustosta Partinin başından gitsem bile CHP ile ittifak yapmayın. Beldelerde bile seçime müstakil girin diyeceği kulislerde konuşuluyor. CHP ise Akşenerin Büyük Taarruzuna karşı hazırlıklara başladı. Tıpkı masanın dağıldığı süreç olan 3-6 Marttaki gibi fondaş medya öncülüğünde İYİ Partiye linç kampanyası başlatılacağı iddia edildi. CHPli kurmaylardan Akşenere 15 milletvekili dayatması yapılacağı, CHP olmasaydı İYİ Parti olmazdı algısının işleneceği söyleniyor.