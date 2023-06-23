28 Mayıs sonrası CHP ve İYİ Parti arasında sular durulmuyor. Meral Akşenerin İmamoğlu , İYİ Partinin de CHPsiz yerel seçim planı sonrası Kemal Kılıçdaroğlu pozisyon aldı. Daha evvelden söylediği 16lı masa çıkışına İYİ Parti kadrolarından gelen tepkiler üzerine Kılıçdaroğlu, 6 değil, 16 değil 26lı masa kurarım gerekirse. Ne var bunda? diyerek rest çekti. Bütün belediye başkanı arkadaşlarımız ittifak yokmuş gibi çalışmaya başlamalılar diyen Bay Bay Kemal, ittifakın dağıldığını resmen ilan etti. Takvim.com.tr detayları sizler için derledi.