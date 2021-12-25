Akşener'in ekonomisti Durmuş Yılmaz "alım fırsatı" diye dolara yönlendirdiği vatandaşları yüzde 18 zarar ettirdi! / 25.12.21

Başkan Erdoğan’ın Kabine toplantısı sonrası Kur Korumalı Vadeli Mevduat tedbirini açıkladığı 20 Aralık akşamı, dolar kurunda sert bir düşüş yaşandı. 20 Aralık saat 11.30 civarında 18,3 TL seviyesine ulaşarak tarihi zirvesine ulaşan dolar, son günlerde 10-11 lira bandında seyrediyor. Dolarda sert düşüş yaşanan gece Alım fırsatı, sabah yükselecek diyerek vatandaşı dolara yönlendiren İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Durmuş Yılmaz, kendisine güvenen vatandaşı yüzde 18 zarar ettirdi. Başkan Erdoğan da konuya ilişkin dün yaptığı açıklamada Kamu görevinde bulunmuş biri kamu aleyhine açıklama yapamaz. Demek ki bir sorun var. Onlar da bunun bedelini ödeyecekler. Şu anda milletvekilliği sebebiyle yırtar ama en azından tazminat noktasında o bedeli öder. dedi.