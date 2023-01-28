Takvim.com.trnin gündeme getirdiği Ekrem İmamoğlunun önünü açacak anket oyununun ardından İYİ Partili kurmaylar, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığına set çeken peş peşe açıklamalarda bulundu. Meral Akşenerin A planı olan İmamoğlunun adaylığını Cihan Paçacı üzerinden yeniden kurguladığı değerlendirilirken İYİ Partili Mehmet Aslandan dikkat çeken bir çıkış geldi. Aslan, önce Akşenerin fotoğrafını paylaştı ardından Ekrem İmamoğlunun adaylığına destek vererek Sokağın sesini görmezden gelirseniz, sandıkta da siz görmezden gelinirsiniz dedi. Öte yandan İYİ Partide Kılıçdaroğlunun adaylığına itiraz sistematik hale geldi. Takvim.com.tr Akşener ve ekibinin söylemlerini sizler için analiz etti.