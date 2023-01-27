Kifayetsiz muhterislerin bir araya geldiği 6lı masanın 9 saat süren 11. toplantısında da aday çıkmadı. Toplantı sonrası paylaşılan yazılı duyurudaki halkın tercihleri ifadesi ise tüm dikkatleri üzerine topladı. Bu ifade İYİ Partinin aday belirleme yöntemleri olarak anketler kullanılsın talebini akıllara getirdi. 11. toplantı sonunda masaya getirilen anket kartının ise İYİ Partinin Kılıçdaroğlunun adaylığını önüne çektiği set olarak yorumlandı. Bu duruma uyanan fondaş Nevşin Mengü, İYİ Parti aday belirleme sürecinde anketlerin de dikkate alınmasını istiyor. Halk tercihi ifadesi anket tercihini işaret ediyor gibi görünüyor dedi.