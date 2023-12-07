Seçimlere müstakil gireceğini duyuran İYİ Parti zaman ayarlı kriz ve istifalarla boğuşuyor. Son olarak İYİ Parti İstanbul Milletvekili Ayşe Sibel Yanıkömeroğlu istifasını duyurdu. İstifanın ardından, İYİ Parti Ankara Milletvekili Yüksel Arslan’ın sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşım dikkat çekti. Arslan, Yanıkömeroğlu’nu kastederek yaptığı paylaşımda, “İmamoğlu satın aldı” ifadelerini kullandı. Arslan’ söz konusu ifadelerine gelen tepki sonrası ise sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı paylaşımı sildi.