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Akşener’in ‘manda ve himaye ittifakı’ resti sonrası çarşı pazar karıştı! İYİ Parti’yi karıştıran el İmamoğlu… “İstifa etmedi Ekrem satın aldı” / 06.12.23

Akşener’in ‘manda ve himaye ittifakı’ resti sonrası çarşı pazar karıştı! İYİ Parti’yi karıştıran el İmamoğlu… “İstifa etmedi Ekrem satın aldı” / 06.12.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Akşener’in ‘manda ve himaye ittifakı’ resti sonrası çarşı pazar karıştı! İYİ Parti’yi karıştıran el İmamoğlu… “İstifa etmedi Ekrem satın aldı” / 06.12.23

Takvim 03:39
02

BM'de bir ilk: Antonio Guterres'ten BMGK'ya Gazze mektubu! | 99. maddeyi devreye soktu / 06.12.23

Takvim 03:34
03

İşçiye 35 bin TL kıdem tazminatı! Asgari ücret artacak: Memura zam gelecek I Tazminat yükselecek...

Takvim 02:30
04

Emekliye 5 bin TL ikramiye: Tasarı Meclis Genel Kurulu'na geldi! Ödemeler haftaya...

Takvim 01:57
05

Akşener İmamoğlu’na ulaşım üzerinden daldı! CHP medyası İYİ Parti’ye ‘arşiv’li operasyona başladı / 07.12.23

Takvim 02:05
06

Seçil Erzan'ın fon vurgununda yeni görüntüler ortaya çıktı! Sorguda fenalaşmış / 07.12.23

Takvim 03:23
07

Kabine Toplantısı sonrası Başkan Erdoğan'dan önemli açıklamalarda bulundu / 06.12.23

Takvim 06:27
08

CHP'li belediyelerden iş bilmezliklerine komplo kılıfı! Önce Melek Mızrak Subaşı daha sonra Recep Gürkan / 07.12.23

Takvim 02:24
09

CHP'li Özgür Özel'den ittifakı reddeden İYİ Parti'ye yanıt! Akşener'e 'toplumsal taban'lı rest / 06.12.23

Takvim 02:24
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