CHP ve İYİ Parti arasında içinden çıkılamayan büyük bir kaos patlak verdi. İYİ Parti lideri Meral Akşener, Büyük Taarruzun yıl dönümünde Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP kadrolarını bombaladı. Ekrem İmamoğlu ve Mansur Yavaşa yüreksizsiniz diye sitem eden Akşener, Kendi kadrolarımızla milletin huzuruna çıkacağız diyerek ittifakı noktaladı. Kulislerde İstanbulda İmamoğlu, Ankarada Yavaş aday gösterilse bile İYİ Partinin destek vermeyeceği konuşulmaya başlandı. Akşenerin Keşke herkes bizim kadar yürekli olabilseydi sözleri bu duruma somut örnek olarak gösteriliyor. Öte yandan Halk TV canlı yayınına katılan İYİ Partili Ümit Özlale, Ekrem ve Mansur Bey, bizim için artık CHPnin belediye başkanlarıdır. Biz onları seçimde desteklemezsek, bu bizim için bir tezat oluşturmaz. diye konuştu.