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Akşener'in 'yüreksizler' çıkışı boşuna değil! İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olsalar bile destek yok! İYİ Partili Ümit Özlale'den flaş açıklama / 28.08.23

Akşener'in 'yüreksizler' çıkışı boşuna değil! İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olsalar bile destek yok! İYİ Partili Ümit Özlale'den flaş açıklama / 28.08.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Akşener'in 'yüreksizler' çıkışı boşuna değil! İmamoğlu ve Mansur Yavaş'a aday olsalar bile destek yok! İYİ Partili Ümit Özlale'den flaş açıklama / 28.08.23

Takvim 00:00
02

Firari FETÖ'cü Zekeriya Öz'e Almanya’da kafa atan iş insanı Alber Rıfat Bayraktar olayın perde arkasını A Haber’e anlattı / 28.08.23

Takvim 04:19
03

Tüm sektörlere vergi denetimi: Günlük kiraya sıkı takip!

Takvim 01:46
04

Muhalefetin seçimi kaybetmesinin suçlusu kim? Optimar son anketini yayınladı! İşte çıkan sonuç! / 28.08.23

Takvim 01:16
05

CHP ilçe kongrelerinde kavga kıyamet! Gebze, Çiğli, Karabağlar ve Edremit'te küfürler hakaretler havada uçuştu / 28.08.23

Takvim 02:44
06

Geliri düşük olandan katılım payı alınmıyor: Sosyal haklar neler? İşte sağlık hizmetlerinde merak edilen sorular

Takvim 02:47
07

Kamu çalışanlarına ek ödenek: Toplu taşıma kartı kimlere verilecek? Avukatların, mühendislerin, müdürlerin ek ödemeleri ne kadar oldu?

Takvim 01:33
08

CHP'li Çanakkale Belediye Başkanı Ülgür Gökhan yeni bir skandala imza attı! Yangından kaçtı düğüne koştu! Utanmadan üzerine paylaşım yaptı / 28.08.23

Takvim 01:45
09

Belediye değil terörist yuvası! Terör sevici Eda Ezgi Yıldız İBB’ye geri döndü! / 26.08.23

Takvim 02:27
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