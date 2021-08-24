Alaçatı'da gece kulübü önünde işlenen cinayetin ayrıntıları! Alpay Kalyon bir kadının darbedildiğini gördü: Katillerin ortasına düştük / 24.08.21

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Son dakika haberleri... İzmir Çeşme Alaçatı'da bir gece kulübü önünde işlenen cinayette Alpay Kalyon eşinin gözleri önünde bıçaklanarak öldürüldü. Cinayet öncesi yaşananlar da ortaya çıktı. Alpay Kalyon’un, bir kadının darp edildiğini gördüğü, olaya müdahale etmeye çalışırken canından olduğu ortaya çıktı. "Katillerin ortasına düştük" diyen acılı eşin paylaşımı ve söyledikleri ise yürek burktu. İşte Alaçatı'da cinayete kurban giden Alpay Kalyon'un başına gelenlere ilişkin çarpıcı görüntüler...