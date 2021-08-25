Alaçatı'da gece kulübü önünde korkunç cinayet! Katilin ifadesi ortaya çıktı: Küfretti dayanamadım içeriden bıçak aldım / 25.08.21

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Son dakika haberleri... Türkiye, günlerdir İzmir Çeşme Alaçatı'daki korkunç cinayeti konuşuyor. Gece kulübü önündeki tartışmada Alpay Kalyon kalbinden bıçaklanarak hayatını kaybetti. Kalyon'u kalbinden bıçaklayarak öldüren vale Faruk Baştosun ise ifadesinde "Alper Kalyon bize bağırdı, küfretti ve vurdu. Ben de buna dayanamayıp içeriden bıçak alıp geldim. Pişmanım" dedi.