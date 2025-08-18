ABD ve Rusya Devlet Başkanları tarafından Alaska’da gerçekleştirilen toplantı dünyanın gündemindeki yerini koruyor. Toplantının detayı hakkında açıklamalarda bulunan ABD Başkanı Donald Trumpın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff Rusyanın bazı toprak tavizleri verdiğini söyledi. Öte yandan Türkiye Rusya ve Ukrayna arasındaki barış sürecini sonuna kadar desteklerken Başkan Erdoğandan Türkiye barışın tesisi için her türlü katkıyı sağlamaya hazırdır açıklaması geldi. Gelişme sonrası Dışişleri Bakanı Hakan Fidan önce Rusya Federasyonu Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile ardından Ukrayna Dışişleri Bakanı Andriy Sibiha ile görüştü. Türkiye’nin üzerine düşen katkıyı vermeye hazır olduğunu belirtti.