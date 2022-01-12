Alexandra Masis bağımlı çıktı Amatem'e yatacak! "Madde bağımlısı olan anneye velayet verilemez" / 12.01.22

Şafak Susamcıoğlu, eski eşi olan Dikran Masis’in kızı Alexandra Masis’in uyuşturucu kullandığını ve 4 yaşındaki oğullarının yüzüne esrar üflediğini söyleyip şikayetçi olmuştu. Devlet hastanesi tarafından düzenlenen raporda; Masis’in bağımlı olduğu ve AMATEM’de tedavi görmesi gerektiği belirtildi. Susamcıoğlu, oğlunun velayetinin madde bağımlısı teşhisi konulan eski eşi Alexandra Masis’te olmasına isyan etti. Susamcıoğlu, “Madde bağımlısı olan anneye velayet verilemez. Ya oğlumun başına ya bir şey gelirse?” dedi.