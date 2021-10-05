Aleyna Ağgül'ün ölümüyle ilgili flaş gelişme! Bakanlık davaya müdahil olacak / 05.10.21
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Son dakika haberi... Geçtiğimiz günlerde Iğdır'da yaşayan Aleyna Ağgül isimli genç kız yaşadığı evin balkonundan aşağı atlayarak intihar etmişti. İntiharının ardından bıraktığı notta "Ölümümden Gökhan Argın sorumludur" yazmasının üzerine polisler harekete geçti. Ağgül'ün ölümünden sorumlu tutulan Gökhan Argın'ın serbest bırakılmasına savcı itiraz etti. Aile Bakanlığı da davaya müdahil olma talebinde bulundu.