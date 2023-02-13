Türkiye 6 Şubat’ta yüzyılın felaketini yaşarken, devlet tüm imkanlarıyla milleti ile el ele vererek yaraları sarmak için ilk günden itibaren canla başla çalışmaya devam ediyor. Tüm bunların yayında oy için siyasi provokasyona soyunan muhalefet her geçen gün kirli yüzünü bir kez daha gözler önüne seriyor. Son örneği olarak Kahramanmaraşta meydana gelen depremde aile fertlerini kaybeden bir vatandaşı tekmelediği görüntüler ortaya çıktı. Kıyafetleri ayakkabı tabanı izleriyle dolu olan vatandaş, DEVA Partililerin kendilerine zorla, Devlet yok deyin dedirtmeye çalıştığını iddia etti.