Terörün siyasi ayağı HDPye yaranmak için Türkiyenin yerli ve milli savunma sanayii hamlesinin en önemli şirketlerinden BAYKARı hedef alan DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacanın milli denilen her şeye karşı olduğunu belirten partinin eski Kurucular Kurulu üyesi Musa Malik Yıldırım flaş açıklamalarda bulundu. Uygun zemin olduğunda Anayasanın ilk 4 maddesinin değiştirilebileceği açıklamasını eleştirdiği için ihraç edilen Yıldırım, Babacanın başkalarının talimatı ile konuştuğuna dikkat çekerek, Babacan partisini nöbetçi HDPye çevirmiş, kendisini de HDPnin 3üncü eş genel başkanı gibi davranıyor. Demirtaş, Babacan ve İmamoğlu. Bunların üçünün eli de bir, aynı tele vuruyor. Türkiyeyi küçük bir Anadolu Cumhuriyeti yapmanın peşindeler. dedi.