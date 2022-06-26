Ali Erbaş'a galiz küfürler eden hadsiz akademisyen Alpay Burak Doğru'dan skandal! Başkan Erdoğan'a hakaret, camilere çirkin benzetme... / 25.06.22

Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü Araştırma Görevlisi Alpay Burak Doğru, sosyal medya hesabından galiz küfürle Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaşı hedef aldı. Olayın ardından Doğrunun tweeti bir anda silmesi dikkatlerden kaçmazken paylaşımla ilgili soruşturma açılacağı öğrenildi. Öte yandan yapılan incelemeler sonucu hadsiz akademisyenin AK Partiye ve Başkan Erdoğana nefret kustuğu, camiler ile ilgili çirkin benzetmelerde bulunduğu ortaya çıktı.