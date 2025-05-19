Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçede başkan Ali Koçun başı taraftarla dertte. Futbolun ardından basketbol ve voleybol maçlarında da istifaya davet edilen Ali Koçun, erken seçime gidilmesi için imza kampanyası yürüten taraftar derneğini bastığı ortaya çıktı. Fenerbahçe Kulübü bunun masum bir ziyaret olduğuna dair açıklama yaparken, dernek başkanı yönetimi yalanladı. Bahse konu derneğin başkanı Emrah Tünay, Ali Koçun şahsına yönelik Dua et, başkanlığım bitmesin. Bitmesi halinde nefes aldığım sürece seninle özel olarak uğraşacağım. tehdidinde bulunduğunu öne sürdü.