Tatil için Yunan adalarında bulunan Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı zodyak botla kaza geçirdi. Ali Sabancı yoğun bakıma alınıp entübe edildi. Vuslat Doğan Sabancının da durumunun ağır olduğu ve vücüdunun farklı yerlerinde çok sayıda kırık mevcut olduğu belirtildi. Kaza sırasında çiftin çocukları Şevket Emrecan ve Kaan Ali de yanlarındaydı, iki isim kazadan hemen önce denize atlayarak yara almadan kurtuldu. Çift İstanbula sevk edilirken son durumlarına ilişkin peş peşe açıklamalar geldi. Sabancı çiftinin kaldırıldığı Leros Devlet Hastanesi Başhekimi Nikos Charalambis, Yunan basınına konuştu ve 7 operasyonun detaylarını aktardı. Yaşanan bu kazanın Sabancı çifti için ilk olmadığı öğrenilirken olay yerinden görüntüler ve kazaya ilişkin flaş detaylar da ortaya çıktı. Öte yandan Güler Sabancı da Ali Sabancı ile Vuslat Doğan Sabancının sağlık durumu hakkında ilk açıklamayı yaptı. İşte Ali Sabancı ve Vuslat Doğan Sabancı’nın sağlık durumu hakkında son durum...