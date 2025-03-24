A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Liginde tarihi bir başarıya imza attı. İlk maçta 3-1 mağlup ettiğimiz Macaristanı, rövanşta da Budapeşte’de Hakan Çalhanoğlu’nun penaltısı, Arda Güler ve Abdülkerim Bardakcı’nın golleriyle 3-0 yenerek Uluslar A Ligi’ne yükselmeyi başardık. Uğurcan Çakır, yaptığı kritik kurtarışla maçın kırılma anında sahneye çıktı ve millilere büyük katkı sağladı. Turnuvanın dev ekiplerinin yer aldığı A Liginde mücadele edecek olan ay-yıldızlılar, bu performansla 2026 Dünya Kupası elemeleri öncesi büyük umut verdi. İşte Macaristan - Türkiye maçında yaşananlar...