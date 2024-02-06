11 ilde büyük yıkımlara neden olan asrın deprem felaketinin üzerinden bir yıl geçti. Dünya büyük bir dayanışma örneği gösterirken felaketin ilk anlarından itibaren gardaş Azerbaycan varıyla yoğuyla Türkiyeye destek oldu. Öte yandan Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, 6 Şubat depremlerinin 1. yılı dolayısıyla Başkan Recep Tayyip Erdoğana mesaj gönderdi. Aliyev, Türkiyenin, depremin neden olduğu zorlukları Başkan Erdoğanın liderliği, Türk halkının mücadele kararlılığı ve güçlü iradesi sayesinde hızla aşacağından, bu acı sınavdan güçlenerek çıkacağından emin olduğunu ifade etti.