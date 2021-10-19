Alman Bild gazetesinde cinsel taciz skandalı: Yayın yönetmeni Julian Reichelt görevden alındı / 19.10.21

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Almanya'nın en çok okunan gazetelerinden Bild'in yayın yönetmeni Julian Reichelt, şirket içinde yapılan soruşturma sonrasında görevden alındı. Gazete çalışanı bir grup kadın; mobbing, pozisyonunu kullanarak sömürme, cinsel taciz gibi iddialarla yönetim kuruluna başvurmuştu. Reichelt, Ertuğrul Özkök'e yakınlığıyla bilinen Kai Diekmann’dan sonra görevi devralmıştı. Kai Diekmann da tıpkı Reichelt gibi cinsel tacizle suçlanmıştı.