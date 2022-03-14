Alman Bild'den "Bayraktar TB-2" haberi: Hem ikiyüzlülük hem Türkiye'yi savaşa çekme çabası... / 14.03.22

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 18. gününde devam ederken her dakika yeni bir gelişme yaşanıyor. Türkiye tarafsızlığını korurken Batılı ülkeler Türkiye’nin tarafsızlığını SİHA’lar üzerinden bozmak için kaşımaya devam ediyor. Ukrayna’ya ihraç edilen Bayraktar TB2lerin Rus araçlarını vurduğunu her fırsatta dile getiren Batı, Rusya’yı Türkiye’ye karşı SİHA’lar üzerinden kışkırtmaya çalışıyor. Dünyaca ünlü Alman Bild Gazetesi Ukraynanın Rusyaya karşı kullandığı silahlı insansız hava aracı SİHA Bayraktar TB2leri Umudun silahı başlığını kullanarak manşetine taşıdı. Öte yandan Alman Bild, Baykar’ın üretmiş olduğu SİHA’ları daha önce hedef almıştı. Azerbaycanın Karabağı Ermenistan işgalinden kurtarırken kullandığında Alman Bild gazetesi Erdoğan’ın Katil Drone’u manşetiyle hedef tahtasına koymuştu. Bu durum Bildin ikiyüzlü tavrını ortaya koymasının yanı sıra Türkiyeyi savaşa çekme taktiği olarak yorumlandı.