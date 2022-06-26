Alman DW Türkçe ikiyüzlülük ve ahlaksızlıkta zirveye oynuyor! Almanya'da fuhuş karşıtı haberler yaparken ülkemizde adeta özendiriyorlar / 26.06.22

Küresel medyanın Alman ayağı olan Deutsche Welle DW Türkçe, ülkemizde ahlaksızlık ve yalanlar üzerinden propaganda yapmaya devam ediyor. DW Türkçe geçtiğimiz günlerde fuhuşu öven ve gençlere özendiren bir yaklaşımla video ropörtaj yayımlamıştı. Skandal içeriğin ardından eleştiriler peş peşe geldi. DW Türkçe benzer bir yaklaşımla ülkemizdeki sosyal medya düzenlemesi ile ilgili yalan yanlış ifadelere yer verirken Almanyada gerçekleşen durumu başka şekilde verdi. İşte DW Türkçeye dair tüm detaylar...