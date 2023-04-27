×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
Alman'ı Rus'u Çinlisi ABD'lisi topu birden harekete geçti! Küresel dezenformasyonun deşifresi: Seçim ağzı Başkan Erdoğan hedefte / 26.04.23

Alman'ı Rus'u Çinlisi ABD'lisi topu birden harekete geçti! Küresel dezenformasyonun deşifresi: Seçim ağzı Başkan Erdoğan hedefte / 26.04.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Alman'ı Rus'u Çinlisi ABD'lisi topu birden harekete geçti! Küresel dezenformasyonun deşifresi: Seçim ağzı Başkan Erdoğan hedefte / 26.04.23

Takvim 04:27
02

Yine patladın Bay Bay Kemal! 'Seçim güvenliği' tiyatrosu: "Bir buçuk yıldır çalışıyoruz" dediler sandık görevlilerini bildirmeyi unuttular / 26.04.23

Takvim 01:24
03

Kılıçdaroğlu'ndan gazı aldılar 14 Mayıs'ı iple çekiyorlar! Kandil'in bölücü uzantısı HDPKK'dan Cumhur İttifakı'na küstah tehdit / 26.04.23

Takvim 02:33
04

CHP'li İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu Yalova'da umduğunu bulamadı: 60 otobüs kaldırdılar yine dolduramadılar / 26.04.23

Takvim 01:01
05

7'li koalisyonun küçük ortağı Ali Babacan'dan "Seçmenimiz CHP'ye oy vermeyecek" itirafı / 26.04.23

Takvim 02:31
06

Seçime 18 gün kaldı 7'li ve yandaşlarında umutlar rafa kalktı! Panik havası hakim... Öyle ki rakıya düştüler reklama bel bağladılar / 26.04.23

Takvim 03:24
07

PKK'dan 7'li ve Kılıçdaroğlu'na bir destek daha! Elebaşı Bese Hozat'tan tehdit: "Sakın boykot etmeyin" | Öcalan itirafı: "Kılıçdaroğlu'na oy verin iç savaş çıkartırız" / 26.04.23

Takvim 05:31
08

Cimbom’un parolası 12: Zirvede yer alan Galatasaray kağıdı kalemi eline aldı! / 26.04.23

Takvim 04:16
09

Başkan Erdoğan'dan 'Eve Dönüş Projeleri' paylaşımı: 6 bin bilim insanımızı milletimize, memleketimize geri kazandırdık / 26.04.23

Takvim 01:20
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı