Küresel medyanın emperyal tetikçileri Başkan Recep Tayyip Erdoğanın sağlığı üzerinden alçak bir algı operasyonuna soyundu. Kanada merkezli BNN, Çin devlet medyası CGT, Alman Focus dergisi, Rus medyası küresel dezenformasyon ateşine benzin döküp Erdoğan kalp krizi geçirdi iftirasını yaydı. FETÖ ve FETÖcülerin yakın dostu, ABDdeki derin yapılarla iltisakı bulunan Steven Cook da George HW Bush, Hilary Clinton örneklerini sıralayıp Onların durumu iyiydi Erdoğanın durumu kötü imasında bulundu. Bu bağlamda Takvim.com.tr kirli algı operasyonlarıyla dünya kamuoyunu manipüle etmek isteyen ve Türkiyede seçimlere gölge düşürmek isteyen unsurları deşifre etti.