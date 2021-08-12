Almanya çalışanı Nevşin Mengü Altındağ'daki ırkçı kalabalığı Suriyeli mazlumların üzerine saldı / 12.08.21

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Ankara Altındağ'da dün gece, savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli göçmenlerin evleri taşlandı ve dükkanları yağmalandı. Provokasyon sonrası masum insanların hayatı riske girdi. Muhalefetin ve fondaş medyanın Suriyeli mültecilere yönelik medya ve sosyal medya üzerinden giriştiği linç kampanyası dün gece çok kötü sonuçlar doğurabilirdi. Daha ürkütücü olan ise sözde gazeteci kılığına bürünmüş provokatörlerin tahrikleriydi. Almanya merkezli DW Türkçe çalışanı Nevşin Mengü sosyal medyada ırkçı kalabalığı tahrik eden paylaşımlar yaparak olası bir katliam için adeta çabaladı. Haberin detayları...