Almanya'da yeterli sağlık hizmeti alamayan Ahmet Demiray ambulans uçakla İstanbul'a getirildi / 04.02.22

Sözde Sosyal devlet diye yere göğe sığdırılamayan Almanyanın Kassel kentinde yaşayan ve karaciğerinde tümör tespit edilen Ahmet Demiray, tedavisi için Sağlık Bakanlığına ait ambulans uçakla İstanbula getirildi. Demiray, yeterli sağlık hizmeti alamadığı hastaneyi ve çalışanlarını eleştirerek Vatanıma gidiyorum. Allah bunların eline kimseyi düşürmesin. Cumhurbaşkanımızdan Allah razı olsun Sağlık Bakanımızdan da tüm yardım eden herkesten Allah razı olsun. Benim de dualarım onlar için olsun. Allahım devletimize güç kuvvet versin. Beni bunlardan kurtardı ya devletimiz, Allah razı olsun, çok teşekkür ederim. dedi.