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Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı / 22.01.24

Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı / 22.01.24

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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01

Alper Gezeravcı uzaydan Türkiye ile temasa geçti! İlk görüşmeyi Başkan Erdoğan ile yaptı / 22.01.24

Takvim 12:26
02

Emekliye ek zam takvimi: Düzenleme bugün Meclis'te! Fark ödemeleri ne zaman yapılacak?

Takvim 00:53
03

İsveç'in NATO üyeliğinde kritik hafta! TBMM Genel Kurulu'nda oylanacak / 22.01.24

Takvim 01:00
04

Siyonist Haham David Stav'dan skandal sözler! Başkan Erdoğan'ı hedef alıp Türk mallarını boykota çağırdı! / 22.01.24

Takvim 00:57
05

Ekrem İmamoğlu-Özgür Özel kavgasında yeni perde! Kemal Kılıçdaroğlu'ndan destek istedi reddi yedi / 23.01.24

Takvim 00:00
06

Özgür Özel'den DEM'le ortak ağız: Tunceli'ye "Dersim" dedi! / 22.01.24

Takvim 01:34
07

CHP'li Büyükçekmece Belediyesi'ne rüşvet operasyonunda bilirkişi raporu ortaya çıktı! 60 milyona tabut satmışlar! Yıkım kararı talep edildi / 23.01.24

Takvim 01:52
08

Gözler Ankara ve İzmir’e çevrildi! AK Parti’nin Ankara ilçe adayları için tarih belli oldu! Çankaya, Etimesgut, Mamak, Keçiören, Sincan, Gölbaşı... / 23.01.24

Takvim 02:08
09

MHP 1 il 54 ilçe adayını daha duyurdu! / 22.01.24

Takvim 00:51
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