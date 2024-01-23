İlk Türk astronot Alper Gezeravcı yaklaşık 36 saat süren uzay yolculuğunun ardından 20 Ocak Cumartesi günü UUİye kenetlendi. Uzayda 14 gün geçirecek olan Alper Gezeravcı Türkiye ile temasa geçti. Başkan Recep Tayyip Erdoğan, uzaydaki Alper Gezeravcı ile görüştü. Başkan Erdoğana teşekkür eden Gezeravcı, Bu tarihi görev için ortaya koyduğunuz irade için size minnettarım. dedi. Türkiyenin uzay alanındaki çalışmalarına devam edeceğinin altını çizen Başkan Erdoğan ise, Çocuklarıımzın uzaya olan merakı artacak. Senin izinden gidecekler. İlk astronotumuz oldun ama son olmayacaksın. ifadelerini kullandı.