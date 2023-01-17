Son dakika haberi | Bugüne kadar düzenlediği 10 toplantıdan da aday çıkaramayan 6lı masanın küçük ortaklarından peş peşe açıklamalar gelmeye devam ediyor. Önce Gelecek Partisi lideri Ahmet Davutoğlu, seçilecek cumhurbaşkanı bizi dinleyecek dedi, ardından DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan aday gösterilirsem rahat seçilirim ifadelerini kullandı. Gelecek Partisi ve DEVA Partisinden gazı alan Demokrat Parti de boş durmadı. DP Ankara İl Başkanı Erkin Delikanlı, katıldığı bir televizyon programmında DP lideri Gültekin Uysalın aday gösterilmesi durumunda Açık ara farkla rahat seçilir. yorumunda bulundu.