Son dakika haberleri... Bu yıl 60ıncısı düzenlenecek Antalya Altın Portakal Film Festivalinde Ulusal Uzun Metraj Belgesel Yarışmasındaki FETÖ propagandası içeren Nejla Demircinin Kanun Hükmü filmi seçkiden çıkarıldı. Bu kararın üzerine sosyal medyada FETÖ’cüler ve CHP yandaşı isimler filmin geri alınması konusunda destek paylaşımlarda bulundu. FETÖcü KHKlıları savunan yönetmen Demirci, filmin bugün tekrar seçkiye geri alındığı Kazandık paylaşımı ile duyurdu. Bu kararın üzerine Kültür ve Turizm Bakanlığı yaptığı açıklamayla festivalden çekildiklerini açıkladı. Bakanlığın açıklamasının ardından festival yönetimi filmi yeniden seçkiden çıkardı. Konuyla ilgili bakanlığın tavrının çok net olduğunu belirten Bakan Mehmet Nuri Ersoy, Ancak, sanatın gücü kullanılarak terör örgütü propagandası yapılmasına, sanatın provokasyon unsuru olarak kullanılmasına da karşıyız. dedi. Kültür ve Turizm Bakanlığının ardından Spor Bakanlığı da festivalden çekildiğini açıkladı. Gelen son dakika haberine göre; Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek yaptığı açıklama ile geri adım atarak festivalin iptal edildiğini açıkladı. Böcel, festival yönetmeni, sanat yönetmeni ve onların ekibini de işten çıkardığını duyurdu.