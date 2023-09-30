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Altın Portakal'daki FETÖ propagandasına karşı net tavır! Kültür ve Turizm Bakanlığı'nından sonra Spor Bakanlığı da çekildi... CHP'li başkan geri adım attı / 29.09.23

Altın Portakal'daki FETÖ propagandasına karşı net tavır! Kültür ve Turizm Bakanlığı'nından sonra Spor Bakanlığı da çekildi... CHP'li başkan geri adım attı / 29.09.23

Takvim

150 Bölüm | 06:10:40
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

Altın Portakal'daki FETÖ propagandasına karşı net tavır! Kültür ve Turizm Bakanlığı'nından sonra Spor Bakanlığı da çekildi... CHP'li başkan geri adım attı / 29.09.23

Takvim 00:39
02

CHP'li İBB'den giderayak yağma! İGDAŞ İstanbulluların en kıymetli arazilerini satışa çıkardı! AK Parti'den çok sert tepki / 29.09.23

Takvim 00:34
03

Berat Albayrak döneminde atılan adımlar tıkır tıkır işliyor! Vatandaşın elektriğine zam yok / 30.09.23

Takvim 00:37
04

Tesla ve SpaceX'in CEO'su Elon Musk'tan TEKNOFEST paylaşımı... Başkan Erdoğan'dan yanıt / 29.09.23

Takvim 00:42
05

Yine FETÖ'ye ağıt! Kemal Kılıçdaroğlu AİHM'in skandal "ByLock" kararını savundu / 29.09.23

Takvim 00:38
06

Milyonlara hızlı emeklilik: Aylık almayı kolaylaştıracak düzenlemeler geliyor! Kim, nasıl emekli olacak? Ne zaman Meclis'e sunulacak?

Takvim 00:42
07

Türkiye Büyük Millet Meclisi açılıyor! Geri sayım başladı: Emekli, esnaf, işçi, memur, ev kadını, gençler... / 30.09.23

Takvim 00:49
08

'Gizli protokol' krizinde yeni bomba! Davutoğlu’nun eski danışmanı Bayram Zilan: Kimse inkar etmesin tüm genel başkanların haberi vardı / 29.09.23

Takvim 00:39
09

Gezi Parkı davasında "Kızıl Soros" Osman Kavala ve Atalay'ın da arasında olduğu 5 sanığın cezası onandı / 29.09.23

Takvim 01:04
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