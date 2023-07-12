14 ve 28 Mayıs seçimlerinde hezimete uğrayan Kemal Kılıçdaroğlu, kendisine gelen koltuğu bırak eleştirilerini savuşturmak için kirli bir provokasyona imza attı. Hadsiz şekilde Başkan Erdoğanı hedef alan Kılıçdaroğlu, Başkan Erdoğan’ın Bayburt konuşmasından bir kesit alarak rezil söylemlerde bulundu. Kılıçdaroğlunun kirli provokasyonuna AK Parti çok sert tepki gösterdi. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ sosyal medya hesabından, Kendisi artık siyasi mevtadır. Gündeme gelmek için söylediği sözler zırvadan ibarettir. Ayrıca sayın Kılıçdaroğlu, geçmişte yaptığınız bir açıklamada Hırsızdan Cumhurbaşkanı olmaz demiştiniz. Hırsızın kim olduğunu milletimiz 28 Mayısta size gösterdi. Tabi ki anlayabilirseniz… ifadelerini kullandı.