CHP - İYİ Parti denkleminde devam eden adaylık savaşında sıcak gelişmeler yaşanıyor. Ekrem İmamoğlunun ihalelerle ihya ettiği CHP İstanbul Milletvekili Özgür Karabat, Kemal Kılıçdaroğlunun adaylığını her seferinde veto eden Meral Akşenere methiyeler düzdü. Bilindiği üzere Akşener, Kılıçdaroğluna karşı her seferinde Ekrem İmamoğlu kartını açıyor. CHPli İBByi gelir kapısı belliyen Özgür Karabatın da Akşenere övgüler düzmesi ortak paydanın Ekrem İmamoğlu olduğunu bir kez daha gözler önüne serdi. Öte yandan CHP Genel Merkezinin bu olaya nasıl tepki vereceği şimdiden merak konusu oldu.