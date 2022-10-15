Bartın Amasradaki maden patlaması sonrası devlet deyim yerindeyse tüm imkanlarını seferber etti. Yaralı maden emekçileri Bartından İstanbul ve Ankaraya ambulans uçaklarla sevk edildi. O anlar A Haber farkıyla saniye saniye kameralara yansıdı. Öte yandan İstanbula getirilen yaralı madenciler Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesinde tedavi altına alındı. Bakan Kocanın paylaştığı videoda Prof. Dr. Mustafa Turan tedavi altında olan 5 yaralı hakkında bilgi verdi. Doktor Turan, Hastaların ilk tedavileri acil servisimizde yapılmıştır. Pansumanları ve ilk müdahaleleri yapılmıştır. Akabinde, bu süreçten sonra yanık tedavi merkezine alınmıştır. Burada da tedavileri devam etmektedir. Bu hastalardan 5 tanesinin durumu ciddidir açıklamasında bulundu.