Amazon çalışanlarını resmen ölüme sürükledi! "Hayatları üretkenlikten çok önemseseler bu olmazdı" / 14.12.21

Son dakika haberi... Dünyanın en büyük e-Ticaret firmalarından olan Amazonun Illinois eyaletinde bulunan deposu çıkan kasırgada yıkıldı. Amazonun 6 çalışanı bu felaket nedeniyle hayatını kaybederken, şirket eleştiri oklarının hedefi oldu. Söz konusu olayda Amazonun genel güvenlik ve sağlık politikaları eleştirildi. Sadece para kazanma amaçlı odaklı politikaları nedeniyle sıkça tepki çeken Amazon, geçtiğimiz günlerde de İtalya devleti tarafından e-ticarette pazar hakimiyetini rakipleri aleyhine kötüye kullanma suçlamasıyla 1 milyar 128 milyon euro para cezasına çarptırılmıştı.