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7/24 Dinle Takvim Amazon çalışanlarını resmen ölüme sürükledi! "Hayatları üretkenlikten çok önemseseler bu olmazdı" / 14.12.21
Amazon çalışanlarını resmen ölüme sürükledi! "Hayatları üretkenlikten çok önemseseler bu olmazdı" / 14.12.21

Amazon çalışanlarını resmen ölüme sürükledi! "Hayatları üretkenlikten çok önemseseler bu olmazdı" / 14.12.21

150 Bölüm | 05:56:39

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01

Amazon çalışanlarını resmen ölüme sürükledi! "Hayatları üretkenlikten çok önemseseler bu olmazdı" / 14.12.21

Takvim 01:46
02

İstanbul'daki Genel Kurul'un perde arkası ortaya çıktı: Interpol'e FETÖ kıskacı / 11.12.21

Takvim 02:31
03

Fenerbahçe sambacı sol açık! Gremio'nun yıldızı Ferreira için pazarlıklar başladı / 12.12.21

Takvim 00:58
04

Ticari krediler 112 milyar TL arttı! Faizde düşüş reel sektörü harekete geçirdi

Takvim 02:19
05

BM’nin 2 numarasından Başkan Erdoğan'a destek: Dünya 5’ten Büyüktür / 10.12.21

Takvim 03:14
06

Dünyaca ünlü dizi gerçek oldu! İstanbul'da genç kıza ilaç içirip tecavüz ettiler / 05.12.21

Takvim 03:15
07

Türk firmaları Orta Koridor'la geliyor: 8 trilyon dolarlık dev yatırım!

Takvim 05:07
08

En az 4.850 TL, maaş 659 TL, aile yardımı 400 TL ikramiye! İşte memur maaşına yapılacak zam miktarı

Takvim 01:14
09

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Mersin'de katıldığı 'Milletin Sesi Mitingi'nde konuşma yapan kişi FETÖ'cüymüş / 06.12.21

Takvim 01:51
10

Merkez Bankası ile Türkmenistan Merkez Bankası arasında imzalar atıldı

Takvim 00:50

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