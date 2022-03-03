Amerika merkezli Time'dan dikkat çeken Bayraktar TB2 hamlesi! Türkiye'yi Rusya-Ukrayna savaşına çekme çabası... / 03.03.22

Rusya ile Ukrayna arasında yaşanan savaş 8. gününe girdi. Savaşa dair her dakika yeni bir bilgi ve gelişme yaşanırken Türkiye tarafsızlığını koruyor. Savaş sürerken Başta ABD olmak üzere birçok Batılı ülke, Türkiye’nin tarafsızlığını SİHA’lar üzerinden bozmaya çalıştı. Ukrayna’ya ihraç edilen Bayraktar TB2lerin Rus araçlarını vurduğunu her fırsatta dile getiren Batı, Rusya’yı Türkiye’ye karşı SİHA’lar üzerinden kışkırtmaya çalıştı. Bunun son örneği Amerikan merkezli dünyaca ünlü politik dergi Time oldu. Time, Bayraktar TB2leri konu alan bir haber yaparak Twitter adresinde haberi sabitledi.