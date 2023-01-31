Seçimlere sayılı zaman kalmasına rağmen muhalefet içerisindeki kaos, kavga ve çekişmelere sahne olan masa tüm bu karmaşanın altında Ortak Politikalar Mutabakat Metninin tanıtımını yaptı. Adeta FETÖ ve PKKyı sevindirecek ifadelere yer verilen mutabakat eleştirilerin hedefi oldu. Bu gelişmelerin gölgesinde Takvim Gazetesi Yazarı Bülent Erandaç, 6lı masanın Ortak Politikalar Mutabakat Metni’ ile ilgili AMERİKA’DAN KORKAN ALTILI’ başlıklı dikkat çeken bir yazı kaleme aldı. Erandaç, Tek hayalleri var. O da emir alan Türkiye... Nitekim, Altılı Masaliderleri, sivil ve askeri oligarşinin cirit attığı, atananların seçilenlere pranga taktıkları, sık sık hükümet değişikliklerine yol açan koalisyon dönemlerini hayal ediyor. 20 yılda ne yapıldıysa hepsini yok etmenin hayalini kuruyorlar ifadelerini kullandı.