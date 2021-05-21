Amerikan Associated Press İsrail'i eleştiren paylaşımlar yapan muhabir Emily Wilder'ın görevine son verdi / 21.05.21

Batının ikiyüzlü ve taraflı tutumu bir kez daha gözler önüne serildi. Amerikan Associated Press AP haber ajansı, İsrailin Şeyh Cerrahta Filistinlilere yönelik uygulamalarını ve medyanın bu süreci ele alma biçimini eleştiren Emily Wilder isimli muhabirinin işine son verdi. Yahudi olduğunu ve aktivist kişiliğini hiçbir zaman saklamadığını kaydeden Wilder, Stanford Üniversitesindeki öğrenciliği döneminde Filistine Adalet İçin Öğrenciler ve Barış İçin Yahudilerin Sesi gibi kulüplerde aktif görevler aldığını ve İsrailin Filistinlilere yönelik uygulamalarını her zaman eleştirdiğini ifade etti.