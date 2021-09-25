Amerikan CBS News: Türkiye Cumhurbaşkanı ABD'ye rağmen meydan okuyor / 25.09.21

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Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın, BM Genel Kurulu için gittiği New York'ta röportaj verdiği Amerikan CBS News kanalı, haberinde "Türkiye Cumhurbaşkanı ABD'ye rağmen meydan okuyor" ifadelerine yer verdi. Röportajda, CBS muhabiri Margaret Brennan'ın "Rusya'dan başka bir set S-400 almayı planlıyor gibisiniz? Sözleriniz buna 'evet' der gibi" sorusuna Erdoğan, "Ne demek, tabii ki evet" cevabını veriyor. İşte ABD basınında yer alan çarpıcı haberin detayları...