Son dakika haberi! Terör örgütü YPG/PKKnın hamisi ABDnin Suriyeden çekileceği iddiası Amerikan derin devletinin yayın organı Foreign Policy dergisi tarafından Beyaz Saraya dayandırılan iddialarla dünyaya servis edildi. Dergi, Beyaz Saray yönetiminin Suriyeden çekileceğini yazsa da perde arkasında yaşananlar, Pentagondan gelen açıklamalar, ABDnin bölgedeki varlığını daha da derinleştirdiği ve bölgede bir teröristan kurmanın planlarını yaptığı yorumlarına neden oldu. Seçim öncesi Biden yönetimi kendi kamuoyuna, Suriyeden çekiliyoruz mesajı verirken Suriye ve Irakta terör örgütü YPG/PKK üzerinden varlığını sürdürmenin hesaplarını yapıyor.