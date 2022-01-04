Amerikan FOX TV Türkiye'ye meydan okuyarak şeytanın resmedildiği Maske Kimsin Sen? adlı programı 2 güne çıkardı! / 04.01.22

RTÜK Başkan Yardımcısı İbrahim Uslu, 2 gün önce FOX TV’de yayınlanan 12. yüzyılda Kudüste ortaya çıkan Müslüman karşıtı Tapınak Şovalyelerinin şeytani tanrılarının resmedildiği pagan ve satanist maskeli program hakkında inceleme başlattıklarını duyurmuştu. Normalde haftada 1 bölüm olarak cumartesi akşamları yayınlanacak Maske Kimsin Sen? isimli sapkın yarışma, RTÜKün incelemeye başlaması sonrası 2 güne çıkarıldı. Toplumda kaos oluşturmaya dönük bu meydan okuma sonrası, Türk devletinden Amerikan FOX TVye ve sahibi The Walt Disney Companye ne yaptırım uygulanacağı merak konusu oldu. Haberin detayları...