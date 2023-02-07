Türkiye Kahramanmaraştaki 7,7lik depremle yasa boğulurken CHP yandaşı yazılı basının ardından Amerikan FOX da algı operasyon yapmaktan çekinmedi. Depremin ilk anından itibaren devlet seferber olurken FOX TV, TSKnın bölgede olmadığını iddia etti. Amerikan tilkisi FOXun kirli siyaseti sırasında TSK yardım koridorunu çoktan deprem bölgesine iletmiş, Mehmetçik enkaz altındakileri arama kurtarma çalışmalarında yer almıştı. Hatta MSBden yapılan açıklamada TSKya ait İHAlar ile deprem bölgesinde hasar ve zaiyatın tespiti ile arama kurtarma çalışmalarının koordinasyonu için çalışmalara devam edildiği bilgisini aktarıldı.