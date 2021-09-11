Amerika'nın tahliyelerine 'kızamık' engeli! / 11.09.21

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Afganistan'da Taliban'ın yönetimi devralmasıyla bölgeden çekilen Amerika kendi birlikleri ve vatandaşlarını tahliye etti. ABD Başkanı Biden 50 bin Afgan mültecinin Amerika'ya tahliye edileceğini açıklamıştı. Beyaz Saray'dan yapılan son açıklamada tahliyelerin durdurulduğu aktarıldı. Beyaz Saray, ülkeye getirilen bazı Afganlarda kızamığa rastlanması nedeniyle Hastalık Kontrol ve Önleme Merkezinin (CDC) tavsiyesi üzerine Afganistan'dan tahliye edilenlerin ABD'ye nakledildiği uçuşları geçici olarak durdurduklarını bildirdi.