İYİ Partiden 6lı masa döneminde ayrılan ve parti kuracağını ilk kez takvim.com.trye açıklayan Yavuz Ağıralioğlu, bugün Ankara ATO Congresiumda yeni partisini kamuoyuna duyurdu. Ağıralioğlu açılış konuşmasında Bir yolculuğa başlıyoruz. Başladığımız yolculuk bir partinin iktidar hedefi değildir; bir milletin nice yüz yıllara biz varız hedefidir dedi. Yavuz Ağıralioğlu partinin eleştirilen isminin hikayesini de anlattı. Öte yandan kurucular kurulu üyelerinin tam listesi de ortaya çıktı. Listede siyaseten tanıdık isimlerin yanı sıra akademisyen ve gazeteciler de yer aldı. İşte detaylar...