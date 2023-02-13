Türkiye asrın felaketi sonrası yaralarını sarmaya devam ederken felaket simsarları sahneye çıktı. Sosyal medyada çeşitli yalan furyaları dolaşıma sokuldu, yürütülen çalışmalar aksatılmak istendi. Öte yandan deprem bölgesindeki esas sorunun yağma değil yalan olduğu bir kez daha tescillendi. Fon ABDden tetikçilik bizden diyen medya kuruluşlarından biri olan Serbestiyet, 3 yıl önce Vanda çekilen videoyu, yeniymiş gibi paylaşıp Adıyamanda kayıtlara geçtiğini öne sürdü. Bu olay afet zamanı hızla yayılan bilgi kirliliğine en bariz örneklerden biri olarak karşımıza çıktı.