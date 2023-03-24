6lı koalisyonun Halil İbrahim Sofrası olarak pazarladığı ittifak, Türkiye için tehlike arz edecek boyuta ulaşan bir yıkım birlikteliğine dönüştü. Milliyetçi geçinen İYİ Parti ile HDPKK aynı noktada buluştu. Pervin Buldan aday çıkarmayacaklarını ilan edip Kılıçdaroğlunu işaret etti. Öcalana özgürlük ve yerel özerklik gibi bölücü talepler açığa çıktı. Kılıçdaroğlu Kucaklaşmak varken niye kavga ediyoruz? diyerek HDPyi masumlaştırırken, Kandilden de destek gecikmedi. PKK elebaşı Duran Kalkan, 6lı masa birliklerini güçlendirecek. Önleri açıktır dedi. Durumdan rahatsız olduğunu dile getirip bireysel bir çıkışa imza atan İYİ Partili Yavuz Ağıralioğluna ise HDP ve CHPden sert tepki geldi. Takvim.com.tr, HDP ve PKKnın da denkleme eklenmesiyle oluşan 6+1lik yıkım koalisyonunu sizler için detaylandırdı.