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ANALİZ: CHP, İYİ Parti, HDP ve PKK'nın buluştuğu ortak nokta | Bölücü talepler, Kandil'den övgüler... 6+1'lik yıkım koalisyonu / 23.03.23

ANALİZ: CHP, İYİ Parti, HDP ve PKK'nın buluştuğu ortak nokta | Bölücü talepler, Kandil'den övgüler... 6+1'lik yıkım koalisyonu / 23.03.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
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Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

ANALİZ: CHP, İYİ Parti, HDP ve PKK'nın buluştuğu ortak nokta | Bölücü talepler, Kandil'den övgüler... 6+1'lik yıkım koalisyonu / 23.03.23

Takvim 04:20
02

Yazıklar olsun! Depremzede vatandaş CHP zulmünü Başkan Erdoğan'a anlattı: Çadır için CHP ya da HDP'ye üye olma şartı koştular / 23.03.23

Takvim 02:45
03

İYİ Parti'de çatlık! İsmail Tatlıoğlu'ndan Yavuz Ağıralioğlu'nun çıkışına yanıt: Zamanlama üzücü / 23.03.23

Takvim 03:37
04

Beşiktaş'ın Ersin pişmanlığı! Genç kaleciyi sezon sonu kiralık olarak gönderecek / 24.03.23

Takvim 01:28
05

İsmail Yüksek'in Gölcükspor'dan hocası Ömer Faruk Uzuner, TAKVİM SPOR'A özel açıklamalarda bulundu / 24.03.23

Takvim 01:29
06

CHP'den HDPKK'yı masumlaştırıp seçmene kabul ettirme çabası! Bölücü 'Tutum Belgesi'ne methiyeler: İstekleri bizi rahatsız etmiyor / 23.03.23

Takvim 03:31
07

Şefkatli eller masum yüreklerin yanında! Depremzedeler için MinikaGO çadırlarında iftar verildi / 23.03.23

Takvim 01:48
08

Galatasaray Rangers’ta forma giyen Kolombiyalı forvet için düğmeye bastı / 23.03.23

Takvim 01:16
09

Jorge Jesus bu haberi iyi oku! Arda Güler dünyanın en iyi 9 genç yeteneği arasında / 23.03.23

Takvim 01:44
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