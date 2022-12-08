FETÖye kol kanat geren, Türkiyenin iade taleplerini yanıtsız bırakan Almanyada darbe iddiaları ile kazan kaynıyor. Federal çapta düzenlenen tutuklama dalgasında 3 bin polis, farklı şehirlerdeki 130 evde arama yaptı. 25 kişinin gözaltına alındığı soruşturmada “İmparatorluk Vatandaşları” ismini taşıyan oluşum ön plana çıktı. Bu kapsamda Takvim.com.tr, Almanyada darbeye hazırlandığı iddia edilen İmparatorluk Vatandaşı Hareketini sizler için ele aldı, çok çarpıcı detaylara ulaştı. İşte merak edilenler...