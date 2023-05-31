×
7/24 Dinle Mobil uygulaması
Uygulamada Aç
DİNLENİYOR...
7/24 Dinle Takvim
ANALİZ: Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un ortak noktası | Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor: İkisi de istifaya yanaşmıyor / 30.05.23

ANALİZ: Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un ortak noktası | Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor: İkisi de istifaya yanaşmıyor / 30.05.23

Takvim

150 Bölüm | 06:56:12
DİNLE TAKİP ET Şarkı Sözleri
Bölüm Kaynak Süre Paylaş Daha Fazla
01

ANALİZ: Kılıçdaroğlu ve Ali Koç'un ortak noktası | Biri her seçim yeniliyor diğeri şampiyonluk göremiyor: İkisi de istifaya yanaşmıyor / 30.05.23

Takvim 02:05
02

AK Parti Meclis Grup Yönetimi belli oldu! / 30.05.23

Takvim 01:16
03

Deplasmanda Ankaragücü'nü deviren Galatasaray lig şampiyonluğunu ilan etti / 30.05.23

Takvim 03:19
04

Küresel diplomaside gözler Başkan Recep Tayyip Erdoğan'da / 31.05.23

Takvim 02:33
05

FETÖ'nün 'Ekşi'sinden 28 Mayıs sonrası fişleme operasyonu! AK Partili esnaf hedefte: Başkan Erdoğan'a oy verenlere 'vatan haini' damgası / 30.05.23

Takvim 06:12
06

İşte CHP'nin hizmet anlayışı bu! Mahmut Tanal tepki çekti: Oy verdikleriniz yapsın... Kılıçdaroğlu buna ne diyecek? / 30.05.23

Takvim 01:04
07

Avrupa şampiyonu Clermont! Bir kez daha rekor kırdılar: Başkan Recep Tayyip Erdoğan'a yüzde 91'lik destek / 30.05.23

Takvim 01:40
08

Tarihi keşifler meyvelerini veriyor: Enerji ithalatı faturası nisanda yüzde 36,3 azaldı

Takvim 01:33
09

Kadri Gürsel seçimin faturasını Ekrem İmamoğlu ve Meral Akşener'e kesti: Kılıçdaroğlu kazanamaz propagandası yaptılar / 30.05.23

Takvim 03:40
... KAPAT
**

BUNLARI DA SEVEBİLİRSİN

Dünya
Ekonomi
Spor
Yaşam

Copyright © 2023 724 Dinle. Tüm Hakları Saklıdır.

Ses Hızı 1x
Ses Hızı